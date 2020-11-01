تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع وخريطة الأمطار|موعد ارتداء الملابس الشتوية

إذا كنت تريد معرفة موعد ارتداء الملابس الشتوية، تابع معنا الآن تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع وفقا لما كشف عنه محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي أوضح أسباب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة من العام، والتي تمتد لتشمل القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد.





تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع





وبالنسبة للطقس المتوقع خلال الأسبوع الجاري فهو كالتالي:





تشهد البلد طقس مائلا للبرودة خاصة في فترات الليل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.





كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأماكن التالية على مدار الأسبوع:





بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

السواحل الشمالية الغربية السلوم.

مرسى مطروح.

الإسكندرية.





كما أن هناك احتمال لأمطار متوسطة إلى رعدية تصل لحد السيول على المناطق الآتية:





وسط وجنوب سيناء.

سلاسل جمال البحر الأحمر.

فيما يمكن أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب البلاد ( أسيوط – المنيا – بحيرة ناصر – أبو سمبل).





فصل الخريف





ومن جهته، أكد شاهين أننا ما زلنا في فصل الخريف، وهذا هو سبب التقلبات المناخية، لأن هذا من سمات ذلك الفصل من فصول العام.

ووفقا لخبير الأرصاد، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وسوف يشهد الأسبوع الجاري انخفاضا طفيفا في الدرجات خاصة في فترات الليل.

ونصح المواطنين بارتداء الملابس الخريفية ومتابعة النشرة الجوية باستمرار.





ارتداء الملابس الشتوية



