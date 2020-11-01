خبير علاقات دولية: ترامب الأقرب للفوز وأعمال عنف "متوقعة" (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور ماك شرقاوي كاتب وأستاذ العلاقات الدولية، إن هناك حالة من الاستقطاب بين مرشحي الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب وجو بايدن تشهدها الولايات المتحدة الامريكية لأول مرة تاريخها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية من نيويورك مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان الأقرب للفوز في الانتخابات التي تجرى في الثالث منن نوفمبر الجاري هو المرشح الجمهوري والرئيس الحالي ترامب.

وأردف الدكتور ماك شرقاوي كاتب وأستاذ العلاقات الدولية، أنه من المتوقع حدوث أعمال عنف عقب نتيجة الانتخابات الرئاسية أيا من كان الفائز.

ولفت إلى أن هناك ميليشيات عسكرية أمريكية مرخص لها حمل السلاح، مؤكدا أن هناك 360 مليون قطعة سلاح يملكها 120 مليون أمريكي من البيض المتعصبين.

وأشار شرقاوي إلى أن ترامب نجح في إفشال المساعدات الأوروبية لإيران إضافة إلى كونه نجح في توفير الكثير من فرص العمل لشباب الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصاعد التنافس في السباق للفوز بالرئاسة الأمريكية بين الرئيس الأمريكي الحالي الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبرتشرين الثاني الجاري.

ووسط احتدام المنافسة يبقى التخوف من اضطرابات أمنية عشية الانتخابات الأمريكية يسيطر على المشهد في العديد من الولايات الامريكية حيث قام الكثير من الامريكيين بتحصين متاجرهم خشية حدوث تظاهرات يتخللها أعمال عنف خاصة في العاصمة واشنطن.

ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ترامب بأنه "رجل يفضل التحدث الواضح بلغة الدبلوماسية"، مُشيرة إلى أنه قلّب خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة الأقوياء سابقًا، وأقام صداقات جديدة مفاجئة، وغرّد حول كل ذلك - كثيرًا.

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