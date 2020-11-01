حصيلة الجولة الأولى ببني سويف: 7 مستقلين يواجهون ٩ مرشحين لأحزاب.. نواب سابقين خسروا المعركة و4 يخوضون الإعادة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بدوائر محافظة بني سويف الأربع، والتي أسفرت عن خروج 3 نواب حاليين من السباق الانتخابي، وفشلهم في الفوز او خوض جولة الإعادة.

وجاءت اسماء النواب الذين خرجوا من السباق الانتخابي في الجولة الأولى وهم:

1 - محمود عزت ابو عزوز، مستقل، النائب الحالي عن الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف وتضم مركز وبندر بني سويف، مرشح مستقل.

2 - بدوي النويشي، النائب الحالي عن الدائرة الثانية " الواسطى " مرشح حزب الوفد.

3 - محمد كساب، النائب الحالي عن الدائرة الثالثة مركز شرطة إهناسيا، مرشح مستقل.

وفي سياق آخر نجح ٤ نواب حاليين عن محافظة بني سويف في دخول جولة الإعادة وهم: 

1 - الدكتور عبد الرحمن برعي النائب عن الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف وتضم مركز وبندر بني سويف، مرشح حزب حماة الوطن بنفس الدائرة. 

2 - عبد الحكيم مسعود، النائب الحالي عن الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى، مرشح حزب النور عن نفس الدائرة.

3 - عصام خلاف، النائب الحالي عن الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى، مرشح حزب مستقبل وطن عن نفس الدائرة. 

4 - حسام العمدة، النائب الحالي عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن، مرشح حزب مستقبل وطن عن نفس الدائرة.

وفي نفس السياق فاز 3 من النواب الحاليين عن محافظة بني سويف، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وهم الدكتور عبد الله علي عبد الله مبروك، وعلي بدر، وميرفت ميشيل، بينما لم يتقدم ٧ نواب حاليين عن المحافظة للانتخابات والاكتفاء بما قدموه خلال الفترة الماضية وهم: مجدي بيومي، نهى الحميلي، هشام مجدي، عاطف عبد الجواد، هشام سليم، علي ابو دولة، جمال هندي.

واعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بدوائر محافظة بني سويف الأربع، والتي أسفرت عن عدم فوز اي مرشح من الجولة الأولى ودخول 16 مرشحا لجولة الإعادة لحصد المقاعد الثمان المُخصصة للدائرة.

وبتلك النتيجة يدخل 9 مرشحين لأحزاب بينهم 5 مرشحين لحزب مستقبل وطن، مرشحان لحزب الشعب الجمهوري، تحت مسمى " تحالف حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري "، ومرشح وحيد لحزب النور، ومرشح وحيد لحزب حماة الوطن.

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