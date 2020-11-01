الديهي: ندعو الجانب الإثيوبي لإخلاص النوايا في أزمة سد النهضة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تصر على حل أزمة سد النهضة عن طريق التفاوض، وندعوا الجانب الأثيوبي على إخلاص النوايا للوصول إلى حل.

وعلق الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضايئة"TEN"، اليوم الأحد، علي جلسة التفاوض الجديدة بين مصر وإثيوبيا والسودان قائلا: " نسعي لتوصل إلى حل ملزم لكل الأطراف، ويرضي الجميع، وبدون ذلك الكل خاسر، والتعاون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة"، لافتا إلى أن مصر والسودان تحاول إقناع الإثيوبيون إلى اتفاق ملزم وبشكل قانوني وبمدة زمنية محددة.

وتابع الديهي:" خلاصة الاجتماع أننا لم نصل إلى حلول دون الاتفاق على ذلك وفي وقت محدد.. وندعوا الله أن يوافق جميع الاطراف في ذلك"، مشيرا إلى أن ممثلي مصر في التفاوض يعرفون جيدا حقوق مصر المائية.

يشار إلى أن الدول الثلاث وافقت على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الافريقى خلال اسبوع واحد، حول سبل إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات المتعثرة منذ نهاية اغسطس الماضى.

وأوضح الدكتور صالح حمد رئيس الوفد التفاوضى، أن السودان كان قد أبدى رفضه فى الاجتماع السابق لمواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذى قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية.

وأضاف ان السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

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