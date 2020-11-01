موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثالثة.. الاستعلام بالرابط الخطوات nosi.gov.eg

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:44 م
العلاوات الخمس
العلاوات الخمس
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موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثالثة.. الاستعلام بالرابط الخطوات nosi.gov.eg

ننشر الآن تفاصيل موضوع يشغل ملايين الموظفين المتقاعدين وهو موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثالثة، والتي من المقرر صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيجرى مواصلة صرف العلاوات وفقا للجدول الزمني الذي سبق الإعلان عنه، وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت ان صرف مبالغ العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات سيتم على 4 دفعات بدءا من يوليو الماضي وأنه سيجرى صرف دفعة كل ثلاثة شهور.

العلاوات الخمس الدفعة الثالثة

وفيما يخص المواطنون المستحقون للعلاوات الخمس، أوضحت الوزارة  أن قرابة الـ 10 ملايين من الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، يستحقون العلاوات .

وتضم قائمة المستحقين المتقاعدين في الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2015،  وبدأ صرف أول دفعة في يوليو الماضي من العام 2020 الجاري.

وتستعد الوزارة لصرف الدفعة الثانية في نهاية أكتوبر الجاري 2020.

الدفعات السابقة

أما فيما يخص الدفعة الثالثة، فمن جهته، صرح جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي،  أنه في شهر يناير المقبل سيتم صرف الدفعة الثالثة.
كذلك، ووفقا لرئيس الهيئة،  يبلغ  إجمالي المتجمد من هذه العلاوات  28 مليار جنيه.

كما أنه تم صرف نصف المتجمد على دفعتين لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه في العام.
وأوضح أنه يتم صرف الدفعة الثانية من خلال ماكينات الصرف الألي .

وذلك لمن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM المنتشرة على مستوى الجمهورية بداية من أول أيام شهر أكتوبر.

الاستعلام عن المواعيد

الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس 2020

ثم أتاحت الوزارة آلية للاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.
ويكون الاستعلام كالتالي:

الدخول "من هنا"، موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص بالعلاوات.
يكتب الشخص المتقاعد الرقم القومي الخاص به.
إدخال اسم الأم.
ستظهر البيانات والمواعيد.

موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثالثة.. الاستعلام بالرابط الخطوات nosi.gov.eg

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