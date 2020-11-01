الشاعر بخيت بيومي بعد تكريمه من إيناس عبد الدايم : "اخيرا اتكرمت"

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أعرب الشاعر بخيت بيومي، صاحب الأغنية الشهيرة 'حلوة يازوبة' وقام بتقديم قصيدة بعنوان اخيرا اتكرمت يابيومي علي مسرح دار الأوبرا المصرية.



وقامت دكتور ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة بتكريمه وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية لدورته ال٢٩.



وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تديره الفنانة جيهان مرسى وتأتى بصورة استثنائية تطبق خلالها كل الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتتواصل لمدة 10 أيام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة ، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور



