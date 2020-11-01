"شاهد vip" توفر خدمات ترفيهية جديدة..ت فاصيل

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
توفر منصة "شاهد vip" مجموعة من الإنتاجات العربية والترفيهية وستكون في متناول الجميع من المتحدثين باللغة العربية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك اعتبارا مم شهر نوفمبر 2020.

وتمنح المنصة الإليكترونية "شاهد vip" فرصة للمشتركين للتمتع بالإنتاجات العربية المتميزة من الأفلام والمسلسلات والبرامج وتشتمل أيضا على أهم برامج قناة "mbc" منها "the voice arabs" و"arab idol"و "the voice kids".

وقال علي جابر، مدير عام القنوات في "مجموعة MBC" وعضو لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent: "يضع "شاهد VIP" في متناول المشاهدين الناطقين باللغة العربية في الولايات المتحدة وكندا محتوى غني ومميّز، إذ يضمّ نخبة من أفضل البرامج الترفيهية والدراما التلفزيونية والأفلام، إلى جانب البث المباشر لباقة من قنوات المجموعة، كل ذلك تحت مظلة منصّة واحدة، ورهن بالوقت الذي يجده المشاهد مناسبًا له. باختصار، هي الطريقة الأمثل لعشّاق المحتوى العربي كي يظلّوا على تواصل مستمر مع أحدث الإنتاجات الترفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعًا وريادة."

يذكر أن المنصة الإليكترونية "شاهِد VIP" تحت لواء "مجموعة MBC" – المجموعة الإعلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - والتي تضم أكثر القنوات التلفزيونية والبرامج جماهيرية من حيث نسب المشاهَدة في المنطقة بأسرها، كما تتوفّر للمشاهدين في القارات الخمس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شاهد vip الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي المصري

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يقترب من الاستغناء عن 7 لاعبين

منذ أقل من ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. الاتحاد السكندري يضم عمار حمدي لموسمين على سبيل الإعارة

منذ أقل من ساعتين

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة البلايلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا: الاتحاد السكندري يتعاقد مع كريم يحيى

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

راقص على كرسي متحرك.. وساحر هندي في "Arab Got Talent"

لجنة "Arab Got Talent" تنعى ضحايا العبارة العراقية

"مياس" الفائز بـ"Arabs Got Talent": سنستفيد من المبلغ الذي فزنا به لافتتاح مدرسة للرقص (صور)

إعادة عرض "Arab Got Talent" على "mbc مصر"

بعد اختياره ضمن أبرز 500 شخصية مؤثرة.. عمرو أديب يكشف الخطط الجديدة لمؤسس "MBC"

اشتراكات مجانية في "شاهد VIP".. تعرف على التفاصيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف