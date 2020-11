"شاهد vip" توفر خدمات ترفيهية جديدة..ت فاصيل

Advertisements

توفر منصة "شاهد vip" مجموعة من الإنتاجات العربية والترفيهية وستكون في متناول الجميع من المتحدثين باللغة العربية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك اعتبارا مم شهر نوفمبر 2020.



وتمنح المنصة الإليكترونية "شاهد vip" فرصة للمشتركين للتمتع بالإنتاجات العربية المتميزة من الأفلام والمسلسلات والبرامج وتشتمل أيضا على أهم برامج قناة "mbc" منها "the voice arabs" و"arab idol"و "the voice kids".



وقال علي جابر، مدير عام القنوات في "مجموعة MBC" وعضو لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent: "يضع "شاهد VIP" في متناول المشاهدين الناطقين باللغة العربية في الولايات المتحدة وكندا محتوى غني ومميّز، إذ يضمّ نخبة من أفضل البرامج الترفيهية والدراما التلفزيونية والأفلام، إلى جانب البث المباشر لباقة من قنوات المجموعة، كل ذلك تحت مظلة منصّة واحدة، ورهن بالوقت الذي يجده المشاهد مناسبًا له. باختصار، هي الطريقة الأمثل لعشّاق المحتوى العربي كي يظلّوا على تواصل مستمر مع أحدث الإنتاجات الترفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعًا وريادة."



يذكر أن المنصة الإليكترونية "شاهِد VIP" تحت لواء "مجموعة MBC" – المجموعة الإعلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - والتي تضم أكثر القنوات التلفزيونية والبرامج جماهيرية من حيث نسب المشاهَدة في المنطقة بأسرها، كما تتوفّر للمشاهدين في القارات الخمس