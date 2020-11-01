القوى العاملة تكشف الطريقة الوحيدة لمعرفة المستحقين لمنحة الـ500 جنيه و10 فئات غير مستحقة

كشفت وزارة القوى العاملة عن طريقة معرفة المستحقين لمنحة الـ500 جنيه من غير المستحقين، وهذه هي المنحة التي قررها الرئيس السيسي للعمالة الغير منتظمة والمتضررة من إجراءات كورونا، والتي سوف يتم صرفها عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وحتى نهاية العام الجاري.





الطريقة الوحيدة لمعرفة المستحقين لمنحة الـ500 جنيه





حيث قرر الرئيس مد صرف منحة العمالة الغير منتظمة حتى نهاية العام من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة من الفئات محدودة الدخل، وذلك لدعم ومساندة العمال المتضررين من كورونا، كما تم فتح باب التسجيل وتحديث البيانات يوم 8 أكتوبر الماضي وحتى 15 من نفس الشهر، ويتم الآن تدقيق البيانات، وخلال ساعات سوف يتم بدء صرف شهر أكتوبر.





وكشف مصدر من داخل القوى العاملة عن أن الطريقة الوحيدة لمعرفة المستحقين لمنحة الـ500 جنيه، هي الرسالة النصية التي يتلقاها المستحقون للمنحة على هواتفهم من رقم 2030 والذي تم تسجيله أثناء كتابة البيانات على موقع الوزارة.





كما أن هناك 10 فئات غير مستحقين لمنحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، وهم:





1- المؤمن عليهم.

2- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

3- من يمتلك سيارتين.

4- من كان شريك في إحدى الشركات.

5- من يقوم أولاده بالدراسة في مدارس دولية.

6- من لم يقم بتحديث بياناته.

7- غير المصريين.

8- كل من كان لديهم سجل تجاري.

9- الغير مسجلين بوزارة القوى العاملة.