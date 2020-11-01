تعرف على منخفض البحر الأحمر الذي تتعرض له مصر بدءا من اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن جمهورية مصر العربية تأثرت ابتداء من اليوم السبت وتستمر في الأيام المقبلة، بمنخفض البحر الأحمر، يرافقه في الطبقات الهوائية العليا منخفض بارد نسبيا لكنه ضعيف.





منخفض البحر الأحمر





وأضافت الهيئة، خلال الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن منخفض البحر الأحمر، هو منخفض حراري يعتمد في تشكله على فرق درجات الحرارة بين درجة حرارة سطح المياه في البحر واليابسة في شبه الجزيرة العربية والسودان، وعادة ما تعتمد طاقة المنخفض على كمية الرطوبة القادمة من المناطق الاستوائية.





وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن منخفض البحر الأحمر يمتد على جنوب البلاد ، خاصة سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ، مصحوبة بأمطار هناك وتتقدم تدريجياً مع الوقت شمالاً يوم الأحد.



