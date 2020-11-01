محافظ بني سويف: تلقينا 109 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

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أعلن الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، عن أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح المقدمة في بعض مخالفات البناء بلغ 109 ألف و29 طلبًا، بعد تقديم 367 طلبًا "اليوم" منها 72 طلبا ببني سويف، و104طلبا بناصر، و98 بالواسطى، و11 طلبًا في مركز ببا، و36 طلبًا باهناسيا، و23 طلبًا بسمسطا، و23 طلبًا بالفشن.



وأشار المحافظ، في بيان له، إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرًا إضافيًا حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي.



وأشار المحافظ، إلى تكليفاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

