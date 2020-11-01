مرسيدس تستعرض سيارات الدفع الرباعي GLA وGLS
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:34 م
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مرسيدس تستعرض سيارات الدفع الرباعي GLA وGLS
نشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية ، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ، مقطع فيديو تستعرض فيه طرازات سيارات الدفع الرباعي التي تنتجها الشركة.
سيارات مرسيدس GLA وGLS
تتميز هذه السيارات بنظام الدفع الرباعي الذي يوفر تجربة قيادة قوية ، وأساس رياضي على الطرق ، ويساعد بشكل كبير في التغلب على الطرق الوعرة.
أوضح الفيديو أنه بفضل نظام MBUX الذكي وأعلى مستويات الراحة والتصميم الداخلي الفاخر ، فإن الـ SUV هي الرفيق المثالي.
تنتج الشركة العديد من الموديلات المختلفة من GLA ، بما في ذلك طراز AMG GLA 35 4MATIC و GLA COUPE وطراز AMG GLA 45 4MATIC و AMG GLA 250 4MATIC وطراز AMG GLA 45 4MATIC
تنتج GLS أيضًا العديد من الطرز المختلفة ، بما في ذلك AMG GLS 63 4MATIC + و GLS 500 4MATIC و MAYBACH GLS و AMG GLS 63 4MATIC.
تنضم هذه الطرازات إلى فئة سيارات الدفع الرباعي ، والتي أصبحت مطلوبة بشدة من قبل المستهلكين ، وتركز الشركات على إطلاق العديد من الموديلات ، وذلك بفضل توفير العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في جميع شؤون حياتهم اليومية.
توفر مرسيدس نظام هجين لتشجيع السيارات الكهربائية ، بالإضافة إلى توفير محركات على طرازات مختلفة من سيارات GLA و GLS ، في محاولة للوصول إلى العديد من المستهلكين ، بالإضافة إلى توفر التكنولوجيا وأنظمة التحكم في السائق التي أصبحت لها دور كبير في تسهيل القيادة.GLS
مرسيدس تستعرض سيارات الدفع الرباعي GLA وGLS
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