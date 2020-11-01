مرسيدس تستعرض سيارات الدفع الرباعي GLA وGLS

نشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية ، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ، مقطع فيديو تستعرض فيه طرازات سيارات الدفع الرباعي التي تنتجها الشركة.





سيارات مرسيدس GLA وGLS





تتميز هذه السيارات بنظام الدفع الرباعي الذي يوفر تجربة قيادة قوية ، وأساس رياضي على الطرق ، ويساعد بشكل كبير في التغلب على الطرق الوعرة.





أوضح الفيديو أنه بفضل نظام MBUX الذكي وأعلى مستويات الراحة والتصميم الداخلي الفاخر ، فإن الـ SUV هي الرفيق المثالي.





تنتج الشركة العديد من الموديلات المختلفة من GLA ، بما في ذلك طراز AMG GLA 35 4MATIC و GLA COUPE وطراز AMG GLA 45 4MATIC و AMG GLA 250 4MATIC وطراز AMG GLA 45 4MATIC





تنتج GLS أيضًا العديد من الطرز المختلفة ، بما في ذلك AMG GLS 63 4MATIC + و GLS 500 4MATIC و MAYBACH GLS و AMG GLS 63 4MATIC.





تنضم هذه الطرازات إلى فئة سيارات الدفع الرباعي ، والتي أصبحت مطلوبة بشدة من قبل المستهلكين ، وتركز الشركات على إطلاق العديد من الموديلات ، وذلك بفضل توفير العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في جميع شؤون حياتهم اليومية.



