قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يقترب من الاستغناء عن 7 لاعبين

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق الرجاء المغربي للاستغناء عن 7 لاعبين من صفوف فريقه قبل مواجهة الزمالك المقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وحسب ما ذكره موقع "le360 سبور" فإن الرجاء البيضاوي قد حدد قائمة تضم 7 لاعبين من أجل الاستغناء عنهم بعد الاتفاق مع جمال سلامي المدير الفني للفريق.


ويأتي قرار الرجاء بالاستغناء عن اللاعبين السبع على سبيل الإعارة من أجل أجل اكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك تطوير مستواهم الكروي قبل العودة مرة أخرى لصفوف الفريق


ومن المقرر أن يرحل كلا من زكرياء الهبطي، وزكرياء الدريوش، ومعاذ مشتنيم، وإسماعيل الكريعي، وأيوب خيري ثم رياض إدبوغيغين، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.


ويعتبر هذا القرار هو تكرار لما حدث من قبل مع مثل بدر بانون، وعمر بوطيب، وعمر العرجون، ثم مروان الهدهودي قبل العودة مرة أخرى لصفوف الرجاء البيضاوي.


ويستعد فريق الرجاء لخوض مواجهته المرتقبة أمام الزمالك، في الرابع من نوفمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

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