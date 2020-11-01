الأرصاد: فرص سقوط الأمطار على القاهرة منعدمة غدا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنهم أصدروا تحذيرا منذ عدة أيام بتعرض محافظة البحر الاحمر لأمطار متوسطة ورعدية تصل إلى حد السيول، وهو ما تحقق بالفعل.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن فرص سقوط الامطار على البحر الاحمر مستمرة غدا ولكن ستكون أمطار متوسطة ولن تصل لحد السيول، منوها بأن السواحل الشمالية مازالت عرضة لأمطار خفيفة لمتوسطة ولن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الامطار على القاهرة غدا ضعيفة أو قد تكون منعدمة، منوها بأن درجات الحرارة تشهد انخفاضا عن الفترات السابقة.

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية شبورة مائية في النهار، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن تكون الرياح معتدلة وأن يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء، مع نشاط للرياح على خليج السويس قد يساهم في اضطراب الملاحة البحرية، وأن يكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بجانب فرص لسقوط بعض الأمطار الخفيفة اتي قد تزيد لمتوسطة لبعض مناطق القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة قد تصل للرعدية وحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وهذا بيان بدرجات الحرارة:
القاهرة العظمى 28 والصغرى 19
الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21
مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 16
بورسعيد العظمى 27 والصغرى 21
دمياط العظمى 27 والصغرى 21
الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 18
السويس العظمى 29 والصغرى 20
العريش العظمى 27 والصغرى 21
طابا العظمى 28 والصغرى 19
سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 14
شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25
الغردقة العظمى 32 والصغرى 22
الفيوم العظمى 29 والصغرى 18
بني سويف العظمى 29 الصغرى 19

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