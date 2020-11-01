شاهدوا سعر ومواصفات حصان هونر الجديد Honor 10X

نستعرض معكم الجديد دائما في عالم الهواتف الذكية واليوم نجن بصدد التحدث عن الهاتف الثوري من هونر Honor 10X Lite الجديد الذي تنافس به الشركة العالمية العلامات التجارية المنافسة لها ففي الأسواق المحلية والعالمية ، تعد شركة هونر من الشركات التابعة لهواوي العالمية التي قامت انشقت عنها في الآونة الخيرة لتكون بمنزلة علامة منفصلة بذاتها لتكثب ثقة العديد من المستهلكين حول العالم.





مواصفات Honor 10X Lite





يأتي هذا الهاتف الذي لا طالما أنتظره الآلاف من محبي العلامة التجارية أن تقوم بإطلاق الأحدث من العلامة التجارية الأشهر في العلم وسوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال أبرز الصفات والإمكانات الثورية للهاتف .





يأتي الهاتف بشاشة من قياس 6.67 بوصة.

الشاشة من نوع IPS LCD .

الشاشة تأتي بدقة 2400×1800 بكسل .

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير العميق.

الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية الأساسية منها بدقة 48 ميجا بكسل والثانوية بدقة 8 ميجا بكسل مع كاميرتان للعزل بدق ة 2 ميجا بكسل.









الهاتف يعمل بمعالج من نوع Kirin 710 ثماني النواة .

الهاتف يعمل بواجهة Magic UI 3.1 المبني على أندوريد 10 .

الهاتف يحتوى على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا رام .

يأتي الهاتف بسعة تخزينية بسعة 128 جيجا بايت .

يمكن توسيع الذاكرة باستخدام كارت ذاكرة خارجي من نوع نانو.









يأتي الهاتف ببطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير .

الهاتف يدعم الشحن السريع بشاحن بقدرة 30 واط.

الهاتف يأتي بطبقة حماية خارجية للشاشة لحمايتها من الخدوش والصدمات .

الهاتف يدعم البلوتوث والواي فاي.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس.