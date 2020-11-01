إيناس عبد الدايم: مهرجان الموسيقي العربية أصبح البوابة الذهبية للنجوم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تقدمت دكتور ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة المصرية بالشكر لجميع القائمين علي مهرجان الموسيقي العربية منهم الدكتورة رتيبة الحفني مؤسسة المهرجان وأشارت أنه لا يمكن أن ننساها وأنها تعتبر مؤسسة المهرجان.

وتحدثت عبد الدايم، خلال حفل الافتتاح المقام حاليا قائلة: "الفن والإبداع اسلوب متفرد للارتقاء بالذوق العام وعلي مدار ٢٨عاما ظل مهرجان الموسيقي العربية محافظا علي ذلك وذلك لاستعادة ذكريات الفن والجميل واستضاف المهرجان عدد كبير من نجوم الفن وبات البوابة الذهبية للنجوم الي عالم الشهرة".


وبدأت مراسم الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومدير المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناى الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقى.



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