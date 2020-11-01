ليبيا تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالةً

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
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سجلت ليبيا 950 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له اليوم، أنه تسلم 3320 عينة، وأظهرت التحاليل سلبية 2370 حالة منها.

 

وأكد إيجابية 950 حالةً، منها 627 إصابة جديدة و 323 مخالطة، في حين شُفيت 823 حالةً.

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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