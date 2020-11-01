التأمين الصحي ببني سويف: إنطلاق مبادرة علاج تلاميذ المدارس من "الأنيميا والسمنة والتقزم" (صور)

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أعلن الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى، اليوم الأحد، عن إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس "الانيميا والسمنة والتقزم" تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه والدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالمشاركة مع مديريتي التربية والتعليم الصحة.



وأشار مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، إلى أن المبادرة تستهدف فحص 480 ألف طالبًا وطالبة بالمدن والقرى، من خلال ٢٢ فريقًا من فرع التأمين الصحي، لفحص طلبة مدارس المدن و٤٠ فريقًا من مديرية الصحة لفحص مدارس الريف.



وأشار "سليمان" إلى أن التأمين الصحي يقوم بالمتابعة والتنفيذ والإشراف، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة وفرق العمل، مشيرًا إلى جولته التفقدية، اليوم التي تابع خلالها سير العمل بالمبادرة في مدرستي الخيرية وقاسم أمين، والتي رافقه خلالها الدكتورة حنان خلف، مدير المكتب الفنى ومنسق المبادرة وعبد العزيز الديري مدير العلاقات العامة.

