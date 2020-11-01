ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير إلى 69 قتيلا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب يوم الجمعة الماضي غرب البلاد وخاصة ولاية إزمير، إلى 69 قتيلا.


وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد": "أسفر الزلزال عن مصرع 69 شخصا وإصابة 949 آخرين بجروح"، مضيفة أن 220 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

 

وأضافت "آفاد" أن تم بعد الزلزال تسجيل 987 هزة أرضية ارتدادية بينها 43 تجاوزت قوتها 4 درجات.

 

من جانبه، جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعهده ببناء الحكومة منازل جديدة للمواطنين الذين تهدمت بيوتهم بسبب الزلزال في أسرع وقت ممكن.

 

وشدد، في خطاب ألقاه الأحد خلال مؤتمر لـ"حزب العدالة والتنمية" بولاية صامصون، على أن كافة الوزرات والمؤسسات المعنية تقوم بعمل كل ما يلزم عبر طواقمها في منطقة الكارثة.

 

وأضاف أردوغان، الذي تفقد أمس السبت سير عمليات الإنقاذ في إزمير: "عازمون على تضميد جراح أشقائنا من أهالي إزمير المتضررين من الزلزال قبل حلول البرد والأمطار".

 

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع في بحر إيجه، أمس الجمعة، مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير التي تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى.

 

وأوضحت "آفاد" أن مركز الزلزال كان في بحر إيجه، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

 

كما ضرب الزلزال جزيرة ساموس اليونانية حيث قتل تلميذان في مدرسة بمدينة فاثي، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.

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زلزال أزمير العداله والتنميه

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