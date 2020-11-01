كورونا.. بريطانيا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بالفيروس

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية،اليوم الأحد، تسجيل 23.254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال اليوم الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الصحة البريطانية، في بيان اليوم الأحد: إنه تم تسجيل 162 وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد 19 خلال الساعات الأخيرة مقابل 326 حالة تم تسجيلها، أمس السبت، وفقا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

 

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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