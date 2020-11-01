رسميًا.. الاتحاد السكندري يضم عمار حمدي لموسمين على سبيل الإعارة

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي الإجراءات الخاصة بانتقال عمار حمدي لاعب النادي الأهلي و المنتخب الأوليمبى ، وأحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين ، وذلك بعد إنهاء جميع المفاوضات مع محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر، وأمير توفيق و لجنة التخطيط وبمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و وكيله احمد يحيي ، و أتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.









" عمار " مواليد 26 نوفمبر 1999 " و تألق بقوة مع نادى الاتحاد السكندرى في الموسم قبل الماضي كذلك مع المنتخب الأوليمبى حيث ساهم في صعود المنتخب إلى الأولمبياد القادمة









و يُعد " عمار " أحد اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة ، و يُجيد اللعب كجناح أيمن و أيسر وصانع ألعاب،









وأثنى الكابتن حسام حسن و الكابتن إبراهيم حسن على موهبة " عمار " و أبدو ارتياحهم لأتمام إجراءات أنتقاله لصفوف زعيم الثغر .