رسميًا.. الاتحاد السكندري يضم عمار حمدي لموسمين على سبيل الإعارة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي الإجراءات الخاصة بانتقال عمار حمدي لاعب النادي الأهلي و المنتخب الأوليمبى ، وأحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين ، وذلك بعد إنهاء جميع المفاوضات مع محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر، وأمير توفيق و لجنة التخطيط وبمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و وكيله احمد يحيي ، و أتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.


" عمار " مواليد 26 نوفمبر 1999 " و تألق بقوة مع نادى الاتحاد السكندرى في الموسم قبل الماضي كذلك مع المنتخب الأوليمبى حيث ساهم في صعود المنتخب إلى الأولمبياد القادمة


و يُعد " عمار " أحد اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية  بحسب وصف خبراء اللعبة ، و يُجيد اللعب كجناح أيمن و أيسر وصانع ألعاب،


وأثنى الكابتن حسام حسن  و الكابتن إبراهيم حسن على موهبة " عمار " و أبدو ارتياحهم لأتمام إجراءات أنتقاله لصفوف زعيم الثغر .

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