البرلمان عن زيادة رواتب المعلمين: "ستسعد المعلمين"

وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن البرلمان لم يعدل في قانون الحكومة إلا أمور شكلية، لافتا إلى أنه سيكون هناك حافز أداء شهري بخلاف البدل، منوها بأن رئيس مجلس الوزراء سيصدر ضوابط لمنح هذا الحافز.



وأضاف أن مدير المدرسة سيحصل على حافز شهري 250 جنيه، ووكيل المعهد الازهري سيحصل على 150 جنيه، وإذا كان هناك أكثر من وكيل أو مدير للمدرسة أو المعهد جميعهم سيحصلون على الحافز، منوها بأن موعد صرف هذه الزيادات سيحده مجلس الوزراء، مؤكدا أن حزمة الزيادات مهمة وستسعد المعلمين.



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وفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة، على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".



جاء ذلك تعقيبا على ما تردد بشأن تدنى رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة، حيث وجه الدكتور على عبد العال، حديثه لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قائلا: "المجلس هيفتح ملف المدارس الخاصة الأسبوع القادم، لن نترك التعليم الخاص كل واحد بمزاجه"، لافتا إلى أن المدارس الخاصة تتقاضى مبالغ كبيرة من أولياء الأمور، مشيرا إلى أن تدنى رواتب المعلمين ينعكس على جودة العملية التعليمية، معربا عن ثقته فى الوزير طارق شوقى فى حل تلك الأزمة.



ومن ناحيته أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة تحسين أوضاع المعلمين المادية والاجتماعية، فبدأت الحكومة في وضع قانون يشمل زيادة للمعلمين والإداريين.