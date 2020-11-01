'تنسيقية شباب الأحزاب' تهنئ أعضائها الغائزين بالسباق الانتخابي للبرلمان

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأرق التهاني لأعضائها الذين خاضوا السباق الانتخابي لمجلس النواب 2020، في المرحلة الأولى من الانتخابات، على القائمة الوطنية من أجل مصر، وفازوا رسميًا بالمقاعد التي خُصصت لهم في القائمة.

وقالت التنسيقية في تهنئتها: "فاز في الجولة الأولى كل من: علاء عصام، ورشا أبو شقرة، وغادة علي، ونشوى الشريف، وأحمد رمزي، عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ورشا فايز، ورحاب عبدالغني وخالد بدوي، ومحمد إسماعيل، عن قطاع غرب الدلتا".

بنسبة مشاركة 28.6%.. 'الوطنية للانتخابات' تعلن نتائج المرحلة الأولى لسباق البرلمان

وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان تمت بـ14 محافظة داخل مصر، وتمت خارجها، تحت إشراف قضائي كامل، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرص المواطنون على استحقاقهم الدستوري في المشاركة والتصويت.

وقال في مؤتمر صحفي للهيئة، ظهر اليوم، إن المقيدين بقوائم الانتخابات بلغوا ٣١ مليون ٧١٩و ٢٢٤ صوت، وبلغ عدد الحاضرين ٩ مليون و٦٩ ألف و٧٢٩، بنسبة مشاركة ٢٨.٦%.

وأضاف أن الأصوات الصحيحة لنظام الفردي بلغت ٨ مليون و٣٨ ألف ٢٠٩، والأصوات الباطلة لنظام الفردي بلغت مليون و٥ آلاف و٦٨٩ صوت، وبلغت الأصوات الصحيحة لظام القوائم ٧ مليون و٣٠٠ ألف و٢٧ صوت، والأصوات الباطلة لنظام القوائم ليون ٧٦٩ ألف ٧٠٢.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة التصويت بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد، من داخل مبنى ماسبيرو.

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