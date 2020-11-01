تسليم أولي لوحدات سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تسليم أولي وحدات مشروع سكن مصر كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات ( ٢٠٧ عمارة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي) طبقا لجدول التسليم الذي تم نشره سابقا .





وذلك في حضور المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن يرافقه المهندس أشرف فتحي رئيس الجهاز والمهندس احمد حسن معاون رئيس الجهازوالمشرف على المشروع وبتواجد لمهندسي ومسئولي الشركات المنفذة للمشروع كما تم تفقد الخدمات بالمشروع حيث يحتوي المشروع علي مدرسة ووحدة صحية وحضانة بالإضافة إلي سوق تجاري