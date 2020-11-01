الأردن يسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:40 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الأحد، عن تسجيل 3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75866 حالة.

 

وأضافت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي إنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 866 حالة.

 

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 140 حالة شفاء في المستشفيات المعتمدة، بالإضافة إلى إجراء 19588 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليون و879 ألفا و955 فحصا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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