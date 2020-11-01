الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي المصري

يرغب مسؤولي نادي الزمالك في التعاقد مع ثنائي نادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









حيث أبدى نادي الزمالك رغبتهم بضم الثنائي كريم العراقي الظهير الأيمن، وإيزى إيميكا لاعب الوسط، خلال فترة الانتقالات الحالية.









وعرض نادي الزمالك بيع كل من محمد عبدالسلام ومحمد عنتر بشكل نهائي، إلى المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى أحمد رفعت الذي انتهت فترة إعارته إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم.









وكشفت تقارير صحفية، أن أحمد رفعت عقد جلسة مع مسؤولي المصري، وتم الاتفاق معهم على الانتقال للفريق، ولكن على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة كما يريد مسؤولي الزمالك.









كما رفض الإيفواري رزاق سيسيه الرحيل لنادي المصري البورسعيدي، وفضل الاستمرار مع الاتحاد السكندري لموسم آخر على سبيل الإعارة.









ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدار البيضاء.



