الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي المصري
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:30 م
محمد الدمتناوي
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يرغب مسؤولي نادي الزمالك في التعاقد مع ثنائي نادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
حيث أبدى نادي الزمالك رغبتهم بضم الثنائي كريم العراقي الظهير الأيمن، وإيزى إيميكا لاعب الوسط، خلال فترة الانتقالات الحالية.
وعرض نادي الزمالك بيع كل من محمد عبدالسلام ومحمد عنتر بشكل نهائي، إلى المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى أحمد رفعت الذي انتهت فترة إعارته إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم.
وكشفت تقارير صحفية، أن أحمد رفعت عقد جلسة مع مسؤولي المصري، وتم الاتفاق معهم على الانتقال للفريق، ولكن على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة كما يريد مسؤولي الزمالك.
كما رفض الإيفواري رزاق سيسيه الرحيل لنادي المصري البورسعيدي، وفضل الاستمرار مع الاتحاد السكندري لموسم آخر على سبيل الإعارة.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدار البيضاء.