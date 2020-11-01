شركاء من أجل الشفافية: التجاوزات لا ترتقي للطعن في نزاهة الانتخابات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت ميرنا شلش، منسق مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن المؤسسة كانت حريصة على متابعة الانتخابات وفقًا للمعايير الدولية، وتم رصد بعض التجاوزات التي لا ترتقي للطعن في نزاهة الانتخابات.

وتابعت "شلش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الاقبال على الإنتخابات كان كبيرًا، بصورة أكبر من انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة من السيدات، مشيرة إلى أن المؤسسة قامت بزيارة أكثر من 100 مقر انتخابي.

ولفتت إلى أن التوقعات تشير إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستكون أكبر من المرحلة الاولى، بسبب تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورنا في المرحلة الأولى.

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ناشد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات، قائلًا: "اقبلوا على الانتخابات ولا تسمعوا للأخبار الزائفة والشائعات التي لا وجود لها إلا في ذهن من اطلقها وصدقها، ولا تطعوا آذاهن صاغية لما يطلقه اعداء الوطن من صرخات مهما على الصوت".

وأكد "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي والمنعقد لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هؤلاء لم يحملوا يومًا الخير لمصر، ويتغنوا بالحرية والديمقراطية وهم أبعد ما يكون عنها.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، للمصريين، أنكم بمشاركتكم الفاعلة في الانتخابات في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم أرسلتم رسالة للعالم شديدة الوضوح أن مصر متى نادت فثمت 100 مليون داخل مصر وخارجها يلبون النداء، وبرهن قضاة مصر ورجال جيشها وشرطها أنهم مخلصون في حب وطنهم باذلون من أجلها كل غالٍ ونفيس.

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