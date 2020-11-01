غرفة السياحة: مصر تدرس إمكانية بدء العمرة بعد سماح السعودية بعودتها

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس الغرف السياحية، إن المملكة العربية السعودية فتحت باب العمرة بضوابط محددة، منها أن يكون المعتمر عمره بين 18 و50 عاما، وأن يحمل شهادة "البي سي أر".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة ممثلة في وزارة السياحة تدرس إمكانية بدء تشغيل رحلات العمرة.

وأكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس الغرف السياحية، أن هناك تخوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدا أن المعتمر المصري شغوف للذهاب للعمرة وشركات السياحة متعطلة من 9 أشهر ولكن علينا الانتظار.

ولفت إلى أنه لا بد من حصول أي إعلان من شركات السياحة على إذن وترخيص قبل نشره على السوشيال ميديا.

وأعلنت ​وزارة​ الحج والعمرة ​السعودية​ عن بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن المرحلة الثالثة، في ظل انتشار وباء ​كورونا​، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها، بداية من اليوم الأحد.

وقال البيان إن "المرحلة الثالثة تتضمن السماح لـ 20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم، من ​الطاقة​ الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام".

وأعلنت السعودية في 23 سبتمبر الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

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