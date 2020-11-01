وفد من جامعة الحدود الشمالية يزور المعهد السعودي التقني للتعدين

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
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وفد من جامعة الحدود الشمالية يزور المعهد السعودي التقني للتعدين

 

 وفد من جامعة الحدود الشمالية يزور المعهد السعودي التقني للتعدين يوم الأحد 15/3/1442هـ الموافق 1/11/2020م، حيث كان في استقبال الوفد سعادة مدير عام المعهد السعودي التقني للتعدين الأستاذ عبدالله بن عامر العتيبي وعدد من منسوبي المعهد، وترأس وفد الجامعة سعادة مستشار معالي رئيس الجامعة وكيل الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع الدكتور نايف بن فوزي الرويلي يرافقه سعادة كل من: مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ومساعد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، والمشرف العام على إدارة المدينة الجامعية، وعميد تطوير التعليم الجامعي، وعميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ومدير مكتب رؤية 2030 والمبادرات بالجامعة، ومدير إدارة العلاقات العامة.

 

وقد تجول الوفد في أروقة المعهد حيث استعرض سعادة مدير المعهد مميزات وخدمات المعهد ومرافقه العلمية والتقنية والبحثية والتي تتضمن القاعات والفصول الذكية، ومعامل الواقع الافتراضي، ومعامل المحاكاة، والمعمل الجيولوجي، ومعمل معالجة المعادن المصغر، ومعمل السلامة، ومعمل التصنيع الرقمي. كما قدم سعادته شرحاً عن تجربة المعهد مع جامعة ميزوري الأمريكية وبرامج المعهد وإمكانية الاستفادة من برامج الجامعة المهنية والأكاديمية والتعاون المشترك في برنامج دبلوم السلامة المهنية، وفي مجال دعم البحث العلمي استعرض الجانبان إمكانية دعم البحوث العلمية في مجال التعدين واستقطاب المتخصصين في قطاع التعدين من المعهد كمستشارين للبحوث العلمية. واتفق الجانبان على تفعيل الخطط التنفيذية المنظمة للشراكة المجتمعية بين المعهد والجامعة ونشر ثقافة المبادرات بين الجهتين وتنمية كفاءة طلاب المعهد من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والبرمجيات التقنية وتعزيز تكامل التعاون البناء والمثمر بين الجهتين. وفي ختام الزيارة تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

 

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