القومي للأمومة: جلسات تعديل سلوك لـ "طفل المرور" بحضور والديه وليس لهم حق الرفض (فيديو)

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قالت الدكتور سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن دور المجلس في واقعة الطفل المتعدي على رجل المرور يتمثل في عقد جلسات للابن عقب مقابلة مع والديه.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "وحدة الدعم النفسي التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة ستتولى في البداية عقد مقابلة مع والدي الطفل، ثم إخضاعه لجلسات تعديل سلوك بشكل منفرد إضافة إلى جلسات بحضور الوالدين".



وحول إمكانية رفض الوالدين حضور ابنهما جلسات تعديل السلوك قالت "لا يمتلكان كون هناك قرار من النائب العام، وتسليم الطفل لأهله بمثابة عقوبة، لكنها أقل، مشيرة إلى أن مدة الجلسات تحدد وفقا لتقييم حالة الطفل".



وأكدت السنباطي أن النائب العام سيتابع مع المجلس القومي نتائج الجلسات المقرر عقدها مع الطفل.



وأكد مصدر أمني ان الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة تم القبض عليه في منطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين.





وأضاف المصدر أن الطفل نجل قاضي بأحد محاكم محافظة القاهرة.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.



ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.

