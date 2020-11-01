قوات "جمهورية قره باغ" تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للجيش الأذربيجاني

أعلنت إدارة جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها أن عاصمتها ستيباناكيرت (خانكيندي) تعرضت لهجمات جديدة من قبل القوات الأذربيجانية قائلة إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين لها.

وتم الأحد إطلاق صافرات الإنذار عدة مرات في المدينة بينما قالت وزارة الدفاع للجمهورية إن قواتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين للجيش الأذربيجاني، دون ذكر أي معلومات حول سقوط إصابات أو أضرار.

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

وعلى خلفية هذه التطورات أطلقت الحكومة الأذربيجانية هجوما واسعا على القوات الأرمنية في قره باغ، فيما أكد الرئيس، إلهام علييف، أن الحل الوحيد للقضية يتمثل في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على عودة "الأراضي المحتلة إلى أذربيجان".

من جانبه، صرح رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الذي أعلن التعبئة العامة في أرمينيا خلال بدء التصعيد، بأن ناغورني قره باغ، التي أقيمت في أراضيها على يد السكان الأرمن عام 1991 جمهورية غير معترف بها دوليا، أرض أرمنية، مؤكدا أن يريفان تدرس مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قرع باغ المعلنة من طرف واحد.