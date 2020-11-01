قوات "جمهورية قره باغ" تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للجيش الأذربيجاني

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت إدارة جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها أن عاصمتها ستيباناكيرت (خانكيندي) تعرضت لهجمات جديدة من قبل القوات الأذربيجانية قائلة إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين لها.

 

وتم الأحد إطلاق صافرات الإنذار عدة مرات في المدينة بينما قالت وزارة الدفاع للجمهورية إن قواتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين للجيش الأذربيجاني، دون ذكر أي معلومات حول سقوط إصابات أو أضرار.

 

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

 

وعلى خلفية هذه التطورات أطلقت الحكومة الأذربيجانية هجوما واسعا على القوات الأرمنية في قره باغ، فيما أكد الرئيس، إلهام علييف، أن الحل الوحيد للقضية يتمثل في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على عودة "الأراضي المحتلة إلى أذربيجان".

 

من جانبه، صرح رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الذي أعلن التعبئة العامة في أرمينيا خلال بدء التصعيد، بأن ناغورني قره باغ، التي أقيمت في أراضيها على يد السكان الأرمن عام 1991 جمهورية غير معترف بها دوليا، أرض أرمنية، مؤكدا أن يريفان تدرس مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قرع باغ المعلنة من طرف واحد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اسقاط طائرتين

أخبار تهمك

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يبلغ مهاجم سموحة رسميًا بعودته لصفوف الفريق

منذ ساعة و 13 دقيقة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 11 ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي المصري

منذ ربع ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أذربيجان تعلن سيطرتها على منطقة إستراتيجية بإقليم "ناغورني قره باغ"

أذربيجان على صفيح ساخن.. إعلان الأحكام العرفية وحظر التجوال

تركيا تنتهك القواعد.. تُسقط طائرة أرمنية وتصفي قائدها

الكرملين: نشر مقاتلين من سوريا وليبيا في ناغورني كاراباخ خطير جدا

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

ضربات جديدة تستهدف ستيباناكرت كبرى مدن ناغورني كاراباخ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

06:00 م

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف