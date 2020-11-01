وكيل وزارة الحج السعودية: لا يوجد أي قيود على المعتمرين المصريين (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب هشام عبد المنعم سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، عن سعادته بعودة المعتمرين للأراضي السعودية مع قدوم أول رحلات قادمة من خارج المملكة وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.

وقال "سعيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إنه لا يوجد أي قيود على المعتمرين المصريين، متابعًا " في انتظار المعتمرين المصريين وباب العمرة مفتوح لجميع المسلمين من مختلف الأقطار الإسلامية".

وأضاف "ننتظرهم بكل شوق، ولكن هناك بعض المحددات المتعلقة بإجراء العمرة في هذه الظروف تتمثل في الاعتزال الصحي لمدة ثلاث أيام ومراعاة الفئات العمرية، وغير ذلك فالمعتمرين المصريين مرحب بهم في أي وقت وهيجدوا أنهم في بلدهم الثاني".

ويرصد "الفجر"، تفاصيل استقبال أولى رحلات الطيران التي تقل المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية.

عقب توقفها مؤقتًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تستقبل جدة غدًا الأحد أولى رحلات الطيران التي تقل المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية.

وتقرر وصول الرحلة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسط تطبيق كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

ووضعت وزارة الحج والعمرة، المعايير والضوابط لجميع مزودي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

ودعت الوزارة مختلف المعتمرين القادمين بعد رفع الحظر في ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة، للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم، حيث سيكون خلال هذه الرحلة تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والزوار، أبرزها الوقاية والتطهير والتوعية، واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عُمّار بيت الله الحرام.

ووضعت وزارة الحج والعمرة، ضوابط وشروط لاستقبال المعتمرين، أن تكون الفئة العمرية من 18 عاما إلى 50 عاما.

وكذلك، تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر، بما لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة.

لا بد من تقسيم المعتمرين على مجموعات بحيث تشتمل كل مجموعة على "50 معتمرًا" بحد أدنى، وتعيين شركة العمرة قائدا مرشدا لكل مجموعة، وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات (الطيران، السكن، النقل).

وأتاحت المملكة العربية السعودية، تحميل تطبيق "اعتمرنا" على الهواتف المحمولة، للراغبين في التسجيل لأداء العمرة، خلال الفترة المقبلة واستخراج التصاريح.

وأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، تجربة افتراضية استعدادا لاستقبال المعتمرين، حيث رفعت جميع السجاد من صحن المطاف، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا، وخصصت الرئاسة العامة فريق خاص يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين.

وتقوم الرئاسة العامة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج، كما تتعاون الرئاسة العامة فى إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.

وكانت السلطات السعودية، قررت السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

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