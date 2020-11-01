برلمانية: مجموعات التقوية أحد مصادر صندوق الرعاية الاجتماعية لدعم المعلمين (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن مشروع قانون تحسين أحوال المعلمين ينص إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمدرسين، فضلا عن زيادة قيمة بدل المعلم كما أعلنت الحكومة خلال الأيام الماضية.

وتابعت "نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن القانون ينص على منح المعلمين مكافأة امتحانات إضافية للعاملين بالتعليم والأزهر، مشيرة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية يشمل التعليم العام والفني والأزهري وسيعتمد على مصادر متعددة للتمويل من بينها 5% من إيرادات مجموعات التقوية.

وأردفت: "اللائحة التنفيذية لصندوق الرعاية الاجتماعية لم تحدد حتى الآن، لكنه بصفة عامة يستهدف إشعار المعلمين بالأمان".

وفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة، على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".

جاء ذلك تعقيبا على ما تردد بشأن تدنى رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة، حيث وجه الدكتور على عبد العال، حديثه لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قائلا: "المجلس هيفتح ملف المدارس الخاصة الأسبوع القادم، لن نترك التعليم الخاص كل واحد بمزاجه"، لافتا إلى أن المدارس الخاصة تتقاضى مبالغ كبيرة من أولياء الأمور، مشيرا إلى أن تدنى رواتب المعلمين ينعكس على جودة العملية التعليمية، معربا عن ثقته فى الوزير طارق شوقى فى حل تلك الأزمة.

ومن ناحيته أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور"

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