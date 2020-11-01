الجزائر تسجل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الجزائر 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي الإصابات حتى اليوم إلى 58272 إصابة مؤكدة.





وأوضح المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا جمال فورار، في مؤتمر صحفي، أنه تم تسجيل 9 وفيات إضافية خلال الفترة نفسها، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 1973 حالة.





وأشار المتحدث الى احصاء 194 حالة تعاف، ليرتفع عدد المرضى الذين غادروا المستشفيات إلى 40395 حالة.



