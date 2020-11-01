تعرف على الراحلون عن نادي المنيا قبل انطلاق الموسم الجديد
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:06 م
سالم خليل
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا بقيادة شديد قناوي ، على اللاعبون الذين سيرحلون عن الفريق، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2020\2021 .
وعلم الفجر الرياضي بأن اللاعبون الذين سيغادرون الفريق المنياوي هم : علي دياب، محمد ثروت، أحمد رجب، شعبان عبدالحميد، سايكو، داوودا، الحارس عمرو خالد
يذكر أن الفريق المنياوي، قد انهي موسمه الكروي في المركز السادس، برصيد 32 نقطة، بعد أن حقق 9 انتصارات، و 5 تعادلات، و8 هزائم.
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