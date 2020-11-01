الدكتور وسام وهدان يوضح أحدث تقنيات جراحات التجميل (الجي بلازما)

تحدث ترهلات الجلد إما نتيجة فقدان الوزن بشكل كبير، أو بسبب الحمل والولادة وتمدد الجلد كثيرًا، أو للعديد من الأسباب الأخرى، وفي جميع الأحوال يسبب هذا الترهل مشكلة كبيرة في شكل الجسم، سواء للرجل او المرأة، ولكن تلك المشكلة قد تم القضاء عليها مع التطور التكنولوجي الهائل في كل المجالات الطبية، وذلك عن طريق تقنية جهاز (الجي بلازما - J plasma) والتي تتمثل في النحت الأيوني الذي أحدث طفرة متطورة في عالم التجميل.





تعتبر تقنية ال j plasma هي بمثابة ثورة جديدة في جرحات التجميل وشد ترهلات الجلد ، حيث يعمل الجهاز عن طريق إستخدام طاقة البلازما الباردة تحت الجلد بتنشيط غاز الهيليوم المستخدم في الجهاز بواسطة موجات تردديه من الذراع المستخدم في الجهاز.





حيث تقوم البلازما البارده بشد وتحفيز إنتاج بعض البروتينات في الجلد والتي بدورها تعمل علي شد الترهلات بشكل ملحوظ ومبهر.

أما الأمان فيعتبر الجهاز الأكثر أماناً بين الأجهزة المستخدمة لشد ترهلات الجلد لان الحرارة المنبعثه والمتولدة من الجهاز تعتبر أقل من بقية الأجهزة المستخدمة.

يذكر أن التقنية الحديثة يمكن أستخدامها في كل الفئات العمرية من سن العشرين لسن السبعين ، كما يمكن أستخامها في شد ترهلات الوجه والرقبه ،الذراعين ،البطن والخصر، الصدر والظهر





يمكن تطبيق تقنية الجي بلازما بإستخدام التخدير الموضعي أو الكلي علي حد سواء حيث تعتبر التقنية خالية من الألم نسبياً وتستغرق مايقرب من الساعه من الزمن في كل منطقة بحسب مساحتها .





يستطيع معظم المرضى إستئناف حياتهم بشكل طبيعي في يوم واحد أو يومين ويحتاج وقت الشفاء التام إلي أسبوعين فقط