خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري الأبطال

خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري الأبطال
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:00 م
عبد القادر عرابي
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تلقى الجهاز الفني لكرة القادم بنادي الزمالك، خبراً ساراً، قبل المواجهة المنتظرة ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويستضيف الزمالك غريمه الرجاء مساء الأربعاء 4 نوفمبر، في لقاء العودة لنصف النهائي، الذي انتهى ذهاباً بهدف نظيف للزمالك.
وكشفت مصادر مقربة من الزمالك، أن محمود علاء، مدافع الفريق، تماثل للشفاء، من الإصابة التي لحقت به.
وتعرض علاء للإصابة ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز منذ عدة أسابيع.
ومن المنتظر أن يقود علاء دفاع الزمالك في اللقاء القادم ضد الرجاء، رفقة محمد عبد الغني.
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