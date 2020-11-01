خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري الأبطال

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تلقى الجهاز الفني لكرة القادم بنادي الزمالك، خبراً ساراً، قبل المواجهة المنتظرة ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويستضيف الزمالك غريمه الرجاء مساء الأربعاء 4 نوفمبر، في لقاء العودة لنصف النهائي، الذي انتهى ذهاباً بهدف نظيف للزمالك.


وكشفت مصادر مقربة من الزمالك، أن محمود علاء، مدافع الفريق، تماثل للشفاء، من الإصابة التي لحقت به.


وتعرض علاء للإصابة ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز منذ عدة أسابيع.

ومن المنتظر أن يقود علاء دفاع الزمالك في اللقاء القادم ضد الرجاء، رفقة محمد عبد الغني.

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