الرباط يشعل الترقي بعد رباعية في شباك فارسكور

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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فاز الفريق الأول للكرة بنادي الرباط و الأنوار مع نظيره فريق فارسكور بنتيجه ٤/٠ ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب الأول ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثالث .

بدأ الرباط المباراة بالتهديف فاحرز اللاعب فارس عمر الهدف الأول ، وقبل نهاية الشوط الأول احرز اللاعب علي صالح الهدف الثاني ، وفي الشوط الثاني احرز الرباط هدفين عن طريق اللاعبان احمد حسن و اسلام كهربا لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الملعب برباعية نظيفة .

شهدت المباراة تغيير اضطراري للرباط خلال الشوط الأول حيث أصيب اللاعب اسلام مجدي الشهير ب " بركات " ، ليشارك بديلا له اللاعب اسلام طارق .

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الرباط و الأنوار للنقطة ٥ ليعتلي القمة ، فيما تجمد رصيد القنطرة عند النقطة ٤ بالمركز الثاني .

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