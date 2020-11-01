الرباط يشعل الترقي بعد رباعية في شباك فارسكور

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فاز الفريق الأول للكرة بنادي الرباط و الأنوار مع نظيره فريق فارسكور بنتيجه ٤/٠ ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب الأول ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثالث .



بدأ الرباط المباراة بالتهديف فاحرز اللاعب فارس عمر الهدف الأول ، وقبل نهاية الشوط الأول احرز اللاعب علي صالح الهدف الثاني ، وفي الشوط الثاني احرز الرباط هدفين عن طريق اللاعبان احمد حسن و اسلام كهربا لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الملعب برباعية نظيفة .



شهدت المباراة تغيير اضطراري للرباط خلال الشوط الأول حيث أصيب اللاعب اسلام مجدي الشهير ب " بركات " ، ليشارك بديلا له اللاعب اسلام طارق .



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الرباط و الأنوار للنقطة ٥ ليعتلي القمة ، فيما تجمد رصيد القنطرة عند النقطة ٤ بالمركز الثاني .