136 مليار دولار خسائر البورصات الخليجية في أكتوبر الماضي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
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سجلت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات الخليجية تراجعا بنسبة 4% بما يعادل 136 مليار دولار خلال شهر اكتوبر الماضي لتصل الى نحو 2.90 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر من العام الحالي مقارنة مع 3.04 تريليون دولار في شهر سبتمبر الذي سبقه .

وذكر تقرير لقناة سي إن بي سي- عربية اليوم إن البورصات الخليجية تأثرت بعودة تفشي فيروس كورونا والذي أثر على أسواق المال الدولية، بعد فترة من التعافي شهدتها الأسواق في الأشهر السابقة.

وأشار التقرير إلى أن البورصة السعودية خسرت نحو 136 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر أكتوبر الماضي لتسجل 2.33 تريليون دولار، فيما خسر مؤشرها نحو 5 في المائة خلال الشهر.

وأوضح التقرير أن رأس المال السوقي لبورصة قطر فقد نحو 6 مليارات دولار خلال شهر اكتوبر الماضي لتصل إلى 155 مليار دولار، وسجل مؤشرها خسارة بنسبة 3 في المائة، فيما خسر رأس المال السوقي لبورصة دبي ملياري دولار مسجلا 78 مليار دولار ، وتراجع مؤشرها بنسبة 4 في المائة.

وعلى صعيد بورصة البحرين، أشار التقرير إلى أن رأسمالها السوقي خسر نحو 120 مليون دولار ليهبط إلى 24 مليار دولار ، فيما خسر رأس المال السوقي لبورصة مسقط 208 مليون دولار مسجلا 16 مليار دولار.

وكانت بورصة أبوظبي الإستثناء الوحيد بين البورصات الخليجية التي حققت مكاسب خلال شهر أكتوبر الماضي ليربح رأسمالها السوقي 5ر4 مليار دولار إلى 191 مليار دولار، فيما استقر رأس المال السوقي لبورصة الكويت عند 112 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن معدلات السيولة هبطت في البورصات الخليجية بنسبة 18% لتسجل 70 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي ، مقابل 85 مليار دولار في نهاية سبتمبر الذي سبقه بتراجع قدره 15 مليار دولار.

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