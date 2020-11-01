وزيرة البيئة توضح أهمية زيارة شباب الدارسين بالخارج لمحمية وادي دجلة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنهم استضافوا مجموعة من الشباب الدارسين في الخارج بمحمية وادي دجلة.

وأشار "فؤاد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة وزارة الهجرة بشأن الدارسين في الخارج والتعرف على كل ملفات الدولة الهامة والتحديات التي تواجه الدولة.

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوقت الحالي وما وصلت له الكرة الأرضية، في ظل انتشار الأوبئة، جعل ملف الاهتمام بالبيئة ليس ملفًا اختياريًا، ولكن استمرار الحياة على كوكب الأرض مرهون بالاهتمام بالبيئة.

وأكدت خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعنوان "الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية"، ضرورة العمل على تغيير الفكر والثقافة، والطريقة التي نتعامل فيها مع هذا الملف، وربطه بالاقتصاد القومي، وقدرتنا على تغيير مستوى توعية المواطن، وأن يكون فرصة للحياة والعمل.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المجتمع الدولي يفرض علينا الآن الاهتمام بالبيئة؛ حيث بدأت الاتفاقات الدولية التي تطغى على العالم الاهتمام بالبيئة عام 1992، موضحة أن التنمية المستدامة هي الموارد الطبيعية التي نستخدمها في أي مشروع تنموي.

وشددت وزيرة البيئة على الربط الدائم بين النمو الاقتصادي والتدهور البيئي، والذي تكلفته تؤثر على صحة المواطنين، مما يؤثر على الاقتصاد والعملية الانتجاية داخل الدولة.

وتابعت: "كلما استهلت ولوثت البيئة، كلما أثر ذلك على الاقتصاد، يجب أن تراعي التنمية البعد البيئي، وعملت الوزارة على مبادرة اتحضر للأخضر، لتحويل المخلفات لطاقة، وعملنا أيضًا على دمج المعايير البيئية، عملنا على أكثر من محور، سواء مطبخ داخلي، أو تعاون مع وزارات، أو إطار تشريعي".

وناقش المؤتمر عدة محاور، وهي: التعريف بالإعلام البيئي، وأهمية الإعلام البيئي، وأهداف الإعلام البيئي، وتأهيل الإعلاميين على العمل في المجال البيئي، ومحددات ومعايير الإعلام البيئي، والعقبات التي تواجه الإعلام البيئي، ومتطلبات الإعلام البيئي في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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