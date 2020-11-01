طرح تتر مسلسل "خيط حرير" قبل عرضه

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قررت شركة "سينرجي"طرح تتر مسلسل "خيط حرير"، بطولة الفنانة مي عز الدين، قبل عرضه وذلك لتشويق الجمهور على متابعة المسلسل، حيث من المقرر يعرض عبر قناة on، غداً الإثنين، في الساعة 7:45 مساء.







والتتر من غناء المطربة الشابه مى مصطفى، كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع الموسيقى أحمد امين، ويحمل النتر الطابع الحزين.







ويشارك في بطولته مى عز الدين، محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.