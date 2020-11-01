باحث بريطاني يؤكد أن تركيا أضحت مأوى للإرهابيين

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
Advertisements



قال باحث بريطاني من جذور عربية إن تركيا كانت تؤوي دعاة الكراهية لعدة سنوات بهدف تسليحهم لزعزعة استقرار دول المنطقة. 

 

وأضاف الباحث المتخصص في دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبدالرحمن طالب، أنه منذ عام 2013، وتحديداً عندما تمت الإطاحة بتنظيم الإخوان الإرهابي من حكم مصر، هرب مئات المتطرفين إلى تركيا.

 

ووفق العين الإخبارية، ذكر طالب في مقال له في صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، إن مئات آخرين من رجال الدين المتشددين غادروا دولا عربية أخرى ليجدوا ملجأ في دولة يحكمها الديكتاتور رجب طيب أردوغان.


 
 

وضرب الباحث البريطاني مثالا بأحد دعاة الكراهية سيئي السمعة وهو الكويتي حاكم المطيري، الذي يعيش في إسطنبول، كبرى مدن تركيا، والمدرج على قائمة الإرهاب في كل من: السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، بسبب "فتاواه التكفيرية" التي تشرع قتل المسلمين.


 
 

وتنظر دول الشرق الأوسط، بشكل عام، لمثل هؤلاء الأشخاص (التكفيريين) باعتبارهم تهديدا لقدرتهم على إقناع أتباعهم السذج بالانضمام لجماعات إرهابية مثل تنظيمي داعش والقاعدة، بينما لا يذهبون هم أنفسهم ولا عائلاتهم إلى مناطق الحرب والفوضى.


 
 

وأرجع "طالب" إلقاء كثير من هؤلاء التكفيرين في السجون بدول الشرق الأوسط إلى منعهم من بث دعوات الكراهية والتسبب في هجمات إرهابية يمكن تجنبها.

 

وتابع: "المطيري وأمثاله يستغلون منصات الشبكات الاجتماعية والحق في حرية التعبير للوصول إلى المسلمين البسطاء"، مؤكدًا ضرورة العمل على إنهاء مثل هذا الأمر؛ لأن ذلك يهدد أرواح أبرياء مثل الضحايا الذين قتلوا في نيس الفرنسية.


 
 

وأشار إلى تقرير أورده موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تحدث فيه عن منع المطيري من الدخول إلى تركيا عام 2013، لكن بعد ذلك تدخل أردوغان شخصيًا في المسألة ورفع الحظر.

 

ومنذ هذا الوقت، طبقًا لـ"طالب"، يعمل المطيري بنشاط تحت إشراف الاستخبارات التركية، لمهاجمة السعودية ومصر والإمارات، بينما يبالغ في توصيف أردوغان بدعوته بـ"الخليفة" و"حامي المسلمين المضطهدين حول العالم".

 

ليس هذا فحسب بل إن المطيري بات ضيفا دائما عبر شاشة قناة الجزيرة المملوكة لقطر، حيث حصل على الفرصة لمشاركة أفكاره المتطرفة من خلالها مع ملايين من المشاهدين حول العالم.


 
 

وتعلم تركيا وقطر مدى خطورة المتطرف الكويتي، لكنهما لا تزالان تقدمان له الدعم وتنظران له باعتباره رجل دين إسلامي معتدلا ومدافعا عن المسلمين المضطهدين، بحسب الباحث البريطاني.

 

وبات طبيعيا أن تتواصل الهجمات الإرهابية طالما يواصل دعاة الكراهية التحريض عبر الشبكات الاجتماعية بدون أي إجراءات جدية ضد تصريحاتهم البغيضة، أو دون إنهاء سياسة الديكتاتور أردوغان لإيواء الهاربين والإرهابيين فورًا.

أخبار تهمك

المدير الفنى والصفقات الجديدة والمستثمر صداع لدى مسؤولى تليفونات بنى سويف

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ أقل من ساعتين

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 7 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستعيد خدمات نجمه

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف