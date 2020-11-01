فوز الرحلات واسنا يشعل ترقى القسم الرابع

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انطلقت اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة لدوري الترقي للقسم الثالث، والتي أشعلت نتائجها المنافسة على خطف تذكرتي التأهل لدوري القسم الثالث.



على ملعب اسنا نجح فريق نادي السلام باسنا في تحقيق فوز غالي ومثير على منافسه فريق نادي الشعب بقوص بهدف دون رد من ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع.



وفي سوهاج نجح فريق نادي الرحلات بسوهاج في تحقيق فوز هام على نادي بلانة بهدفين دون رد، لتشتعل المنافسة بين ثلاث فرق على خطف تذكرتي الصعود.



يذكر ان دوري الترقي للقسم الثالث يتنافس عليه فرق هي شعب قوص بطل محافظة قنا، ونادي الرحلات بطل محافظة سوهاج، وشباب اسنا بطل الاقصر، وبلانة بطل اسوان، ليصعد لدوري القسم الثالث فريقين من 4 فرق المتنافسة



وجاء ترتيب الفرق عقب انتهاء منافسات الجولة الثالثة من دوري الترقي للقسم الثالث كالاتي



1_شعب قوص7نقاط

2_شباب السلام بأسنا 7نقاط

3_الرحلات بسوهاج 7نقاط

4_بلانه أسوان نقطة واحدة