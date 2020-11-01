فوز الرحلات واسنا يشعل ترقى القسم الرابع

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements


انطلقت اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة لدوري الترقي للقسم الثالث، والتي أشعلت نتائجها المنافسة على خطف تذكرتي التأهل لدوري القسم الثالث.

على ملعب اسنا نجح فريق نادي السلام باسنا في تحقيق فوز غالي ومثير على منافسه فريق نادي الشعب بقوص بهدف دون رد من ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع.

وفي سوهاج نجح فريق نادي الرحلات بسوهاج في تحقيق فوز هام على نادي بلانة بهدفين دون رد، لتشتعل المنافسة بين ثلاث فرق على خطف تذكرتي الصعود.

يذكر ان دوري الترقي للقسم الثالث يتنافس عليه فرق هي شعب قوص بطل محافظة قنا، ونادي الرحلات بطل محافظة سوهاج، وشباب اسنا بطل الاقصر، وبلانة بطل اسوان، ليصعد لدوري القسم الثالث فريقين من 4 فرق المتنافسة

وجاء ترتيب الفرق عقب انتهاء منافسات الجولة الثالثة من دوري الترقي للقسم الثالث كالاتي

1_شعب قوص7نقاط
2_شباب السلام بأسنا 7نقاط
3_الرحلات بسوهاج 7نقاط
4_بلانه أسوان نقطة واحدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يستعيد خدمات نجمه

منذ ساعتين و 28 دقيقة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 10 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 7 ساعات

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

نتائج وترتيب الجولة الأولى لدوري القسم الرابع بقنا

القسم الرابع| نجع حمادي يستضيف السكر ودشنا أمام الشعب

فوز نجع حمادي وشعب قوص بالقسم الرابع بقنا

قنا يبحث عن حسم التأهل على حساب أهلي المنشاة

قنا يفوز على أهلي المنشأة ويتأهل رسميا للترقي

القسم الثالث.. صراع ثلاثي على خطف تذكرة الصعود بالمجموعة الاولي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف