ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على أودينيزي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
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حقق فريق ميلان فوز مثير على نظيره أودينيزي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري ليعزز صدارته للكالتشيو.

وتقدم ميلان بهدف سجله فرانك كيسي في الدقيقة 18 وتعادل أودينيزي بهدف سجله رودريجو دي بول في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل زلاتان إبراهيموفيتش هدف الفوز في الدقيقة 83.

ورفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.

وبهذا الفوز حافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة لأودينيزي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة واحدة.

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