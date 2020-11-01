المدير الفنى والصفقات الجديدة والمستثمر صداع لدى مسؤولى تليفونات بنى سويف

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
محمد الحسينى
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يسيطر الغموض حول مستقبل الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ، وبات فى حكم المؤكد تأخر الفريق الكروى فى تحديد موعد بدء التحضيرات للموسم الجديد بسبب الأزمة المالية المستمرة .

وعلم الفجر الرياضى بوجود العديد من الاتصالات المستمرة ما بين المستثمرين ومسوؤلى النادى وذلك برعاية الفريق الكروى بداية من الموسم الجديد ، إلا أنه حتى الآن لم يبت فى تلك العروض خاصة فى ظل كونها لم ترتقى للمفاوضات الرسمية .

ويواجه التليفونات عدة أزمات نتيجة الأزمة المالية التى تواجه الفريق منذ سنوات وانكشفت بشكل كبير خلال تلك الفترة وذلك على صعيد رحيل ابو العينين شحاته المدير الفنى للفريق السويفى وذلك لتدريب جمهورية شبين فيما انتهت عقود العديد من اللاعبين وأصبح فى حكم المؤكد خسارة الفريق للعديد من الارواق الرابحة بسبب توقيعهم للفرق للاخرى .

وعلى صعيد متصل قال المهندس احمد سعد تمساح المشرف العام على الكرة :
للأسف لا يوجد جديد ومازال البحث جاريا عن مستثمر ولم تتعاقد مع مدير فنى جديد او لاعبين ومن المهم أن نجد مستثمر والا سنضطر لتجميد النشاط الرياضى .

واضاف : استقدام مدير فنى جديد مرتبط بالمستثمر والنادى ليس فيه أموال للصرف على قطاع كرة القدم والاولوية حاليا هى المستثمر قبل المدير الفني .

واختتم بقوله : فيما يخص رحيل أو استقدام لاعبين للأسف لم نعلن عن اى شيء لحين وضوح الرؤية وخاصة انه تم مد فترة القائمة الاولى الى يوم 11 والأمور ستتضح أن شاء الله فى خلال اسبوع .

وخاض التليفونات الموسم المنتهى مباريات قوية وسط مشاركة العديد من لاعبي قطاع الناشئين ، وظهر العديد من لاعبي الفريق بمستوى طيب خاصة نانا كوامى ومحمود عبده وأحمد فتحى والذى رحل لصفوف منتخب السويس وأحمد أبو رضا ومانجا فوادى وغيرهم .

وانهى تليفونات بنى سويف الموسم بالمركز السابع برصيد 30 نقطة .

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