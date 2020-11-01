أوس أوس برفقة حسن شاكوش والمخرج أحمد البدري من عرض "صباحية مباركة"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شارك نجم مسرح مصر أوس أوس صورة جديدة له عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أوس أوس برفقة علي ربيع ومطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش والمخرج أحمد البدري وبطرس دنيال، وذلك من العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة".

وأعرب أوس أوس عن حضورهم المسرحية وكتب : اتشرفنا بحضور واحد من داعمين الفن فى مصر ولينا بشكل شخصي طوال مشوارنا الأب بطرس دنيال والمخرج الكبير صاحب أشهر الاعمال الكوميدية فى السينما المصرية المخرج أحمد البدري وأخونا الغالى اللي مكسر مصر والوطن العربي حسن شاكوش ، نورتونا
مستنينكم كل اسبوع ايام الخميس والجمعه والسبت علي مسرح جراند نايل تاور جراند حياه سابقا في عرض جديد من مسرحية".

تعرض مسرحية "صباحية مباركة " للنجم علي ربيع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

أخبار تهمك

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 10 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. الاتحاد السكندري يضم عمار حمدي لموسمين على سبيل الإعارة

منذ ساعة و 26 دقيقة

رسميًا: الاتحاد السكندري يتعاقد مع كريم يحيى

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 7 ساعات

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي المصري

منذ أقل من ساعتين

قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يقترب من الاستغناء عن 7 لاعبين

منذ 42 دقيقة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف