أوس أوس برفقة حسن شاكوش والمخرج أحمد البدري من عرض "صباحية مباركة"

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شارك نجم مسرح مصر أوس أوس صورة جديدة له عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر أوس أوس برفقة علي ربيع ومطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش والمخرج أحمد البدري وبطرس دنيال، وذلك من العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة".



وأعرب أوس أوس عن حضورهم المسرحية وكتب : اتشرفنا بحضور واحد من داعمين الفن فى مصر ولينا بشكل شخصي طوال مشوارنا الأب بطرس دنيال والمخرج الكبير صاحب أشهر الاعمال الكوميدية فى السينما المصرية المخرج أحمد البدري وأخونا الغالى اللي مكسر مصر والوطن العربي حسن شاكوش ، نورتونا

مستنينكم كل اسبوع ايام الخميس والجمعه والسبت علي مسرح جراند نايل تاور جراند حياه سابقا في عرض جديد من مسرحية".



تعرض مسرحية "صباحية مباركة " للنجم علي ربيع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

