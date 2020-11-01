والدة محمد عز تتعرض لوعكة صحية
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:30 م
أماني سلام
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تعرضت والدة الفنان محمد عز، لوعكة صحية شديدة، جعلته يطالب جمهوره بالدعاء لها.
ونشر عز، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا ": “اللهم اشفِ أمي واشفِ كل مريض”.
يشار إلي أن الفنان محمد عز، يشارك مع النجم محمد رجب، في مسلسل" ضربة معلم "والمقرر يعرض خلال الفترة المقبلة.
ونشر عز، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا ": “اللهم اشفِ أمي واشفِ كل مريض”.
يشار إلي أن الفنان محمد عز، يشارك مع النجم محمد رجب، في مسلسل" ضربة معلم "والمقرر يعرض خلال الفترة المقبلة.