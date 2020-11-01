والدة محمد عز تتعرض لوعكة صحية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تعرضت والدة الفنان محمد عز، لوعكة صحية شديدة، جعلته يطالب جمهوره بالدعاء لها.

ونشر عز، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا ": “اللهم اشفِ أمي واشفِ كل مريض”.



يشار إلي أن الفنان محمد عز، يشارك مع النجم محمد رجب، في مسلسل" ضربة معلم "والمقرر يعرض خلال الفترة المقبلة.

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