التشكيل الرسمي لمواجهة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
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أعلن الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لأرسنال، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وجاءت التشكيلة الأساسية لأرسنال كالآتي :- 

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: بيليرين - جابريال - هولدينج - تيرني.

خط الوسط: ساكا - محمد النني - توماس بارتي - ويليان.

خط الهجوم: ايميريك اوباميانج - الكسندر لاكازيت. 

ويحتل أرسنال في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يحل مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.



كشف النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام آرسنال، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: دي خيا.  

خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.  

خط الوسط: بول بوجبا - فريد - ماكتومناي - برونو فيرنانديز. 

خط الهجوم:  ماسون جرينوود - ماركوس راشفورد. 

يذكر أن مانشستر يونايتد قد تعادل في الجولة الماضية بنتيجة سلبية مع تشيلسي.

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