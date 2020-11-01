استبدال حبس الدكتور حازم حسني بتدابير احترازية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
مروة هيكل
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ذكر المحامي خالد علي، أنه قد صدر قرار باستبدال حبس الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، بتدابير احترازية.

وكتب “علي” عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الحمد لله حصل مكتبنا للمحاماة على قرار باستبدال حبس د حازم حسنى بتدابير احترازية، بعد عام شاق من الحبس الاحتياطى، وتأثر حالته الصحية بدرجة كبيرة، يارب تتم على خير”.

الدكتور حازم حسني، عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وكان المتحدث الرسمي باسم حملة الفريق سامي عنان الانتخابية، خلال محاولة ترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية 2018.

وفي وقت سابق، أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، بإخلاء سبيل 15 شخصًا من أعضاء الأحزاب السياسية والمتهمين على ذمم قضايا سياسية.

وتضمنت قائمة الأسماء كلا من: حسن نافعة، وعبد العزيز الحسيني، وشادي الغزالي حرب، وكريم عباس، وحازم عبد العظيم، وعبير الصفتي، وجمال فاضل، وأحمد الرسام، وهلال سمير، ورمضان رجب، وأمير عيسى، وخالد سويده، ووائل عبدالحافظ، وأحمد السقا، وعمرو حسوبة.

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