تجديد حبس المحامي أحمد البحقيري لحيازته سلاح بدون ترخيص

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المحامي أحمد حمزة البحقيرى، لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح الناري، بسبب خلافات عائلية بينهم، وبذلك يظل المتهم محبوسا على ذمة القضية، 15 يوما.



تعود تفاصيل الواقعة عندما توجه المحامى أحمد البحقيري إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.