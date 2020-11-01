تجديد حبس المحامي أحمد البحقيري لحيازته سلاح بدون ترخيص

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
مروة هيكل
Advertisements
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المحامي أحمد حمزة البحقيرى، لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح الناري، بسبب خلافات عائلية بينهم، وبذلك يظل المتهم محبوسا على ذمة القضية، 15 يوما.

تعود تفاصيل الواقعة عندما توجه المحامى أحمد البحقيري إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اجراءات قانونيه

أخبار تهمك

الأهلي يستعيد خدمات نجمه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

السجن 3 سنوات لـ 3 عاطلين سرقوا "توك توك" بالشرقية

إحالة أوراق 6 أشخاص للمفتي لقتلهم شخصين في الخانكة بالقليوبية

بسبب "خلافات أسرية".. استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بالهرم

لهذا السبب.. تجديد حبس 3 من أسرة منار سامي "فتاة تيك توك"

نشرة حوادث الفجر: تعرف على الاتهامات الموجهة لـ هدير الهادي فتاة الـ TikTok

"كُسر زجاج سيارته وأشهر سلاحاً ناريآ التشاجر".. ماذا حدث مع المحامي أحمد البحقيري؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف