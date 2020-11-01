منتخب السويس يخوض أولي تدريباته إستعدادا للموسم الجديد

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انتهى منذ قليل اولي تدريبات الفريق الاول بنادي منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد بدوري القسم الثاني، وذلك على الملعب الرئيسى بالنادي.



وشهد التدريب مشاركة 21 لاعبا من ضمنهم 13 صفقة منضمة حديثة لصفوف الازرق، وشمل التدريب التركيز علي بعض التدريبات البدنية واللياقة، وذلك تمهيدا للبدء في النواحي الخططية والفنية والدخول في المباريات الودية نظرا لضيق الوقت مع اقتراب انطلق الموسم الكروي الجديد.

ويعد اللاعبين الجدد هم : المهاجم ابو النصر حلمي قادم من المقاولون ، صلاح خطاب مهاجم غزل المحلة ، عماد علاء لاعب فاركو السابق ، كريم عصمت مدافع فريق الأوليمبي ، محمد الدقي لاعب المنصورة السابق ، رفعت مفتاح لاعب فاركو ، احمد الجندي و محمد جبل و احمد فراغية قادمون من المريخ البورسعيدي ، احمد فتحي لاعب تليفونات بني سويف ، ابراهيم عوض مدافع بيلا ، احمد فوزي ظهير المصري ووادي دجلة السابق .

وجدير بالذكر، ان منتخب السويس انهى الموسم الماضى محتل المركز السادس برصيد 32 نقطة.